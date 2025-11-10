Акция по сбору макулатуры «БумБатл» стартовала в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминске с 10 ноября стартует масштабная экологическая акция по сбору макулатуры «БумБатл». Мероприятие пройдет с 10 по 30 ноября на территории спортивно-концертного комплекса «Нара».

Жителям округа предоставляется возможность избавиться от старых газет, журналов, картона и офисной бумаги, сдать их на переработку и тем самым внести свой вклад в защиту окружающей среды Подмосковья.

Организаторы подчеркивают, что акция преследует две главные цели: утилизацию бумажных отходов и повышение экологической грамотности населения. В рамках «БумБатла» жители смогут узнать, как правильно обращаться с макулатурой и почему это важно для сохранения природы. Пункт приема макулатуры будет доступен у входа в спорткомплекс «Нара» на протяжении трех недель. Все собранные килограммы бумаги будут учтены в общую статистику акции.