Акция по сбору корма для животных в приютах началась в Балашихе

Отделение партии «Единая Россия» в Балашихе инициировало акцию «Коробка помощи животным» в рамках партпроекта «Защита животного мира». Специальные коробки для сбора лакомств и подарков для животных установлены в зоомагазинах города, и акция стартовала на этой неделе.

Координатор партпроекта Ирина Митюрина подчеркнула важность заботы о бездомных животных.

«Наши пушистые друзья — это самые искренние, добрые и верные существа, способные дарить любовь и бесконечную преданность несмотря ни на что, даже, если эти животные по какой-то причине оказались вне теплого дома и любящей семьи», — отметила Митюрина.

Каждый вклад покупателей имеет значение. Лакомства, собранные в зоомагазинах «Бетховен» и «Рика», направляются в приют при конюшне «Пелагея» и котодом «Мурлыка». Это не только помогает животным, но и привлекает внимание общества к проблемам бездомных питомцев.

Акция «Коробка помощи животным» стала частью более широкой инициативы по защите прав животных в регионе. Участники надеются, что данное мероприятие привлечет больше людей к помощи бездомным животным и вдохновит на дальнейшие добрые дела.