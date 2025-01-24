Акция по сбору корма для бездомных животных прошла в Богородском округе

В Богородском округе прошла акция по сбору корма для бездомных животных, организованная учащимися начальных классов. Юные волонтеры вместе с классными руководителями и родителями проявили заботу о питомцах.

Проект «Орлята России», стартовавший в 2021 году, направлен на воспитание активных и отзывчивых граждан среди школьников. В 2025 году его первая программа для учащихся 1-4 классов включает направление «Орленок-Доброволец», цель которого — формирование у детей ценностей доброты, милосердия и заботы о других.

В рамках этого направления ребята из Центра образования № 83 изучили основы добровольчества. Участники обсудили, что значит «творить добро», и как важно не только говорить, но и делать для окружающих.

Акция по сбору корма стала практическим шагом в реализации новых знаний. Учащиеся, осознавая важность помощи бездомным животным, активно принялись за сбор необходимых продуктов. В эту инициативу вовлеклись не только дети, но и педагоги, родители и ученики-наставники из старших классов, что сделало мероприятие еще более значимым.

Сбор кормов для бездомных животных — это лишь один из многих шагов, которые делают юные участники проекта «Орлята России». В общей сложности более пяти миллионов человек по всей стране участвуют в этой инициативе, и каждый из них вносит свой вклад в общее дело.