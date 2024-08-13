Акция по сбору корма для бездомных животных началась в Реутове

В библиотеке Реутова запустили благотворительную акцию «Верные сердца». В течение недели жители могут поучаствовать в ней, принеся корм и вещи для бездомных животных.

Одноразовые пеленки, игрушки, средства гигиены, лакомства и корм собирают в «Библиотеке на Юбилейном». Акцию приурочили ко Дню бездомных животных.

Помощь принимают с 11 дня до 19 вечера со вторника по пятницу, а в субботу — с 10 утра до 17 дня. После посылку передадут в приют.

Отметим, что в августе День бездомных животных отмечают во многих странах мира. В приютах Московской области проживают тысячи собак и кошек.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».