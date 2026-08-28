Акция по сбору яблок и бахчевых пройдет в Ленинском округе

С 7 по 28 сентября в Ленинском городском округе состоится ежегодная акция по сбору избыточного урожая яблок и бахчевых культур. Для участия в ней определены семь специализированных пунктов приема, где жители смогут передать выращенную продукцию для дальнейшей переработки.

Акция проводится в целях организации раздельного сбора органических отходов в период массового созревания сезонных фруктов и овощей. Как отметила заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Ленинского городского округа Елена Ласкорунская, в конце лета и начале осени на контейнерных площадках значительно увеличивается объем органических отходов, в том числе за счет сезонной продукции. Отдельный сбор яблок и бахчевых позволяет не смешивать их с другими отходами и направлять собранное сырье на переработку.

Шесть пунктов сбора будут организованы в городе Видное по адресам: 1-й Калиновский проезд, Зеленый переулок, улица Школьная, дом 21, улица Черняховского, дом 43, улица Победы, дом 32 и улица 2-я Спортивная, дом 9. Еще один пункт будет работать в селе Булатниково на улице Центральной, дом 13Б. Собранная продукция будет направлена на перерабатывающие предприятия, где из нее произведут корм для животных и компост, используемый в качестве органического удобрения.

Акция по сбору излишков урожая проводится в Ленинском округе уже не первый год. В текущем году в Московской области планируется открыть более 100 специализированных точек для сбора яблок и бахчевых, которые разместят вблизи садоводческих некоммерческих товариществ, овощных палаток, сельскохозяйственных и универсальных рынков, а также бахчевых развалов.