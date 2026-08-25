Акция по сбору излишков яблок и бахчевых начнется в Подмосковье 7 сентября

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области с 7 по 28 сентября проведет экологическую акцию по сбору излишков яблок и бахчевых. Об этом сообщил вице-губернатор региона Владислав Мурашов.

Брендированные баки для сбора установят вблизи садоводческих некоммерческих товариществ, рядом с многоквартирными домами, возле овощных палаток, сельскохозяйственных рынков и бахчевых развалов.

«Конец августа и начало сентября — пора сбора урожая. В эти недели нагрузка на контейнерные площадки заметно растет, особенно в СНТ — там расположено более 15% всех КП региона. Чтобы яблоки, арбузы и тыквы не превращались в стихийные навалы, мы и в этом году открываем более 100 специальных точек сбора — у рынков, дачных кооперативов и рядом с многоквартирными домами. Это простое и удобное решение, которое уже не первый год пользуется спросом у людей», — отметил Владислав Мурашов.

Собранный урожай направят на перерабатывающие предприятия для производства экокомпоста.

Интерактивная карта с адресами точек сбора будет опубликована на официальном сайте Министерства сельского хозяйства региона и в его телеграм-канале.