Акция по сбору гуманитарной помощи участникам СВО пройдет в Химках 12 апреля

В Химках пройдет благотворительная акция в рамках регионального проекта «Доброе дело». Жители могут принести необходимые для участников СВО вещи 12 апреля.

В пункты сбора можно принести продукты сроком не менее полугода до даты просрочки, новую одежду, постельное белье, портативные плиты, спальные мешки, утеплители в рулонах, гигиенические принадлежности, заживляющие и антисептические средства, каски, бронежилеты, радиостанции, батарейки, маскировочные костюмы.

Акция пройдет 12 апреля с 10:00 до 14:00 в региональном ресурсном центре «Волонтеры Подмосковья» по адресу: улица 9 Мая, дом № 18б.

Гуманитарный проект «Доброе дело» стартовал при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в 2022 году. В его рамках регулярно доставляют помощь бойцам и мирным жителям, а также помогают их близким.