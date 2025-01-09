Акция по сбору елок на переработку начнется в Балашихе с 15 января

15 января стартует акция по сбору живых елей, сосен и пихт, организованная Министерством по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Цель инициативы — переработка новогодних деревьев, которые после праздников можно сдать в специальные пункты приема.

Деревья будут отправлены на перерабатывающие заводы, где они получат вторую жизнь. Интерактивная карта поможет жителям Балашихи найти ближайший пункт приема. Каждая локация будет оборудована брендированными площадками для удобства граждан. В Балашихе пункты приема расположатся по адресам: улица Терешковой, владение 4, и улица Пригородная, строение 90.

Заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов отметил, что как живые, так и искусственные новогодние деревья должны собираться только в бункеры для крупногабаритных отходов.

«Из одной живой елки может получиться около 25 кг полезной щепы. Поэтому в каждом муниципалитете мы установим специальные пункты приема. Традиционно не остались в стороне и площадки „Мегабак“», — добавил Мурашов.

Переработанные ели будут использованы в различных целях: как корм для животных, материал для благоустройства парков и тропинок, а также щепа для защиты почвы в сельском хозяйстве. В прошлом году на территории Московской области на переработку было сдано более 500 кубических метров сырья, и в этом сезоне планируется увеличение объемов.

Акция продлится до 10 февраля, и организаторы призывают жителей активно участвовать в сборе новогодних деревьев, чтобы помочь в экологической переработке и сохранить чистоту окружающей среды.