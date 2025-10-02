Акция по сбору батареек пройдет во Фрязине

В пятницу, 3 октября, жители округа смогут внести свой вклад в сохранение окружающей среды, приняв участие в акции по централизованному сбору отработанных батареек и энергосберегающих ламп.

Организаторы обращают особое внимание на необходимость правильной утилизации батареек и энергосберегающих ламп, поскольку содержащиеся в них вещества, такие как ртуть, свинец, кадмий и другие тяжелые металлы, при попадании в окружающую среду могут загрязнять почву и грунтовые воды.

Акция пройдет с 14:00 до 17:00 в фойе первого этажа Дворца культуры «Исток», который расположен по адресу: улица Комсомольская, 17. Участие в акции бесплатное.

«Не упустите возможность внести свой вклад в сохранение окружающей среды и сделать округ чище и безопаснее. Соберите использованные батарейки и энергосберегающие лампы и принесите их для правильной и безопасной утилизации. Помните, что каждый маленький шаг важен для создания здорового будущего для нас и наших детей», — сообщили организаторы акции.