Акция по раздельному сбору вторсырья пройдет в Старом Городке 26 апреля

Цель акции — привлечь внимание жителей к важности правильной утилизации отходов.

Все желающие смогут присоединиться к мероприятию. Оно пройдет по адресу: поселок Старый городок, улица Школьная, дом 25. Время проведения — с 14:00 до 15:00. Каждый участник, независимо от объема и типа сдаваемого вторсырья, будет вознагражден 50 бонусами на карту одного из известных ритейлеров, что станет дополнительным стимулом для участия.

Важно отметить, что принимаемое вторсырье должно быть чистым, предварительно отсортированным и аккуратно сложенным. Поэтому организаторы призывают жителей заранее подготовить и отсортировать свои отходы, чтобы в день акции все прошло без задержек.

Если вы хотите стать волонтером и помочь в проведении мероприятия, приходите к месту проведения акции к 13:00. Волонтеры будут иметь возможность получить запись в свою электронную книжку волонтера, что станет отличным вкладом в их опыт и активность. Поэтому стоит предварительно зарегистрироваться на сайте Добро.рф.