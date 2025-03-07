Акция по раздельному сбору вторичных ресурсов пройдет 16 марта в Щелкове

В этот день каждый житель округа сможет внести свой вклад в сохранение природы, сдав на переработку ненужный пластик и бумагу. Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области призывает всех желающих присоединиться к инициативе.

Сбор вторичного сырья будет организован на улице Талсинской, вл. 64, с 12:00 до 14:00. Волонтеры ждут всех желающих с подготовленными отходами, соответствующими списку, разработанному проектом «Собиратор».

Активные и неравнодушные жители всегда могут присоединиться к команде волонтеров. Организаторы отмечают, что им особенно нужна помощь в сортировке собранных материалов и их погрузке для дальнейшей отправки на переработку.

Экологические акции по раздельному сбору отходов стали в округе уже традицией. Помимо этого, в Щелкове регулярно проводятся лекции об экологии, а также организуются субботники с вывозом мусора.