Акция по раздельному сбору отходов пройдет в Павшинской Пойме

Жителей Красногорска приглашают поучаствовать в экологической акции. В ее рамках они смогут сдать вторсырье на переработку.

Мероприятие пройдет в Павшинской Пойме 4 ноября. Местом сбора объявили смотровую площадку на Красногорском бульваре между домами № 18 и № 20.

От жителей вторичное сырье будут принимать по инструкции. Сверх нее готовы забрать дополнительные фракции. Это зажимы от хлебных изделий, деревянные палочки от мороженого или суши, контейнеры от линз, ручки, фломастеры, пластиковые карты, металлические крышки, рентгеновские снимки, бритвенные станки без лезвий, пластиковые тюбики и чеки.

Организаторы отмечают, что ответственное производство и потребление позволит улучшить качество жизни людей и положительно повлияет на экологическую обстановку.

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