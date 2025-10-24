Акция по раздельному сбору отходов пройдет в Одинцове 26 октября

Организаторы напоминают, что вторсырье должно быть чистым, компактно сложенным и рассортированным по видам. Бутылки и флаконы должны быть без содержимого, алюминиевые и металлические емкости и банки рекомендуют смять, чтобы оптимизировать их сбор.

Для помощи в проведении акции приглашают всех желающих. Добровольцы будут помогать участникам в сортировке отходов, следить за качеством сдаваемого сырья и следить за складированием. Все активисты получат часы для своих волонтерских книжек.

Помимо сбора вторичных материалов, в рамках акции также будет организован гуманитарный сбор и помощь для участников специальной военной операции.