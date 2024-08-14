Акция по раздельному сбору отходов пройдет в Долгопрудном 18 августа

Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Акция по раздельному сбору отходов пройдет в одном из микрорайонов городского округа Долгопрудный 18 августа. Мероприятие станет прекрасной возможностью не только поддержать охрану окружающей среды, но и узнать больше о значении раздельного сбора.

Все желающие смогут сдать макулатуру, стеклотару, металл, текстиль, твердый пластик, а также крышки от бутылок. В рамках мероприятия волонтеры в зоне экопросвещения объяснят участникам, как правильно сортировать отходы и каким образом переработанные материалы возвращаются в производственный цикл, превращаясь в новые вещи.

«Каждый из нас ежедневно производит огромное количество мусора. Правильная сортировка отходов помогает значительно сократить их объем, минимизируя нагрузку на свалки и экономя ресурсы для производства новых товаров», — подчеркнули в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Акция пройдет с 12:00 до 13:30 по адресу: улица Набережная, возле забора у батутного центра.

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