Акция по раздельному сбору отходов пройдет в Долгопрудном 15 сентября

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Акция по сортировке отходов, на которой можно будет сдать мусор на переработку, пройдет в ЖК «Новые Водники» в Долгопрудном 15 сентября. Принимаются макулатура, тетра-пак, стеклотара, твердые и мягкие пластики, крышечки, металл, а также текстиль на переработку или благотворительность.

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору сообщили, что акция проводится при поддержке волонтеров и партнеров. Программу активностей объявят позже.

Мероприятие пройдет с 12:00 до 13:30. Подобные акции, организованные Ногинским региональным оператором, ранее прошли в Реутове и Балашихе, где участники получили инструкции по раздельному сбору отходов.

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