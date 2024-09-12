Акция по раздельному сбору отходов пройдет в Долгопрудном 15 сентября

Акция по сортировке отходов, на которой можно будет сдать мусор на переработку, пройдет в ЖК «Новые Водники» в Долгопрудном 15 сентября. Принимаются макулатура, тетра-пак, стеклотара, твердые и мягкие пластики, крышечки, металл, а также текстиль на переработку или благотворительность.
В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору сообщили, что акция проводится при поддержке волонтеров и партнеров. Программу активностей объявят позже.
Мероприятие пройдет с 12:00 до 13:30. Подобные акции, организованные Ногинским региональным оператором, ранее прошли в Реутове и Балашихе, где участники получили инструкции по раздельному сбору отходов.