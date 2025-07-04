Акция по раздельному сбору отходов пройдет в Чехове 6 июля

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору сообщило, что 6 июля в Чехове организуют бесплатный сбор вторсырья. Участникам достаточно рассортировать мусор и принести в пункт на улице 8 Марта, 1а.

Организаторы ожидают значительное количество участников. Всем порекомендовали прийти к началу акции в 10:00. В этот день, 6 июля, будут принимать отходы более 40 фракций — макулатуру, металл, стекло, тетрапак, пластиковые изделия, бытовую электронику и другие ресурсы.

Перед сдачей необходимо отсортировать отходы, очистить их от остатков пищи, высушить и сложить компактно. Содержимое бытовой химии и косметики следует вылить до конца. Участники самостоятельно должны распределить вторсырье по специальным контейнерам. Для правильной сортировки рекомендуется ориентироваться на маркировку — цифры и обозначения на упаковке.

Начало акции — в 10:00. Она продлится до 10:50. Пункт сбора располагается на улице 8 Марта, 1а. Организаторы подчеркнули, что такие экологические инициативы позволяют снижать нагрузку на полигоны и повышают уровень переработки полезных ресурсов.