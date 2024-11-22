Акция по раздельному сбору мусора пройдет в Подмосковье 23 ноября

Акции по сбору вторсырья пройдут в Подмосковье 23 ноября. Мероприятия позволят жителям сдать на переработку более 40 видов бытовых отходов и ненужные вещи. Об этом сообщили в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

В Одинцове экомероприятие пройдет с 09:30 до 10:30 по адресу улица Дениса Давыдова, 1, с 14:00 до 15:00 на Школьной улице, 25, а с 15:00 до 16:00 в поселке Часцы, 11.

В Ленинском округе сбор отходов пройдет в Видном на Советской улице, 24 с 11:00 до 13:00, на Ольховой улице, 5 с 12:30 до 13:30, а также на Ольгинской улице, 53 в Расторгуеве с 11:30 до 12:30.

В Богородском округе экологическая акция пройдет в Ногинске на Советской улице, 45 с 12:00 до 14:00. В Электростали мероприятие пройдет на углу улиц Мира и Корешкова на площади у «Кристалла» с 12:00 до 14:00.