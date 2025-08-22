Акция по раздаче ленточек в виде российского триколора прошла в Серпухове

В День государственного флага России жителям Серпухова раздали ленточки в виде триколора и воздушные шары. Акцию организовали специалисты Центра по профориентации и трудоустройству молодежи.

Ленточки раздавали на Юбилейной площади и на площади 49-й Армии.

«Проведение подобных мероприятий имеет огромное значение, прежде всего они воспитывают патриотизм. Любовь к Родине, которая живет в душе каждого россиянина, требует постоянной поддержки. Взрослые своим примером показывают молодежи, как нужно относиться к своей великой стране и любить свой народ, и именно с таких акций начинается и укрепляется любовь к нашей Отчизне», — сказала директор Центра по профориентации и трудоустройству молодежи Надежда Еремина.

Организаторы отметили, что триколор — символ прошлого, настоящего и будущего, а также ценностей и гордости за страну.