Акция по расчистке берега озера прошла в деревне Аборино Богородского округа

Администрация Богородского округа совместно с сотрудниками автономной некоммерческой организации «Центр Чистой Природы 12-15» провели экологическую акцию в сельском поселении Аксено-Бутырское. В рамках всероссийской акции по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» очистили озеро вблизи деревни Аборино.

Среди волонтеров и неравнодушных жителей, принявших участие в оказании помощи, были не только взрослые, но и юные школьники, а также студенты.

По результату мероприятия было расчищено более 1,5 километра береговой линии, собрано 16 кубометров мусора как с водной глади, так и с береговой линии озера. Кроме того, были установлены информационные таблички о недопущении размещения мусора вне установленных мест, а также муляжи камер видеонаблюдения.

В мероприятии приняло участие более 50 человек.