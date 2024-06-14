Акция по проверке здоровья пройдет в 37 парках Подмосковья в выходные

Фото: Медиасток.рф

Жителей Подмосковья пригласили бесплатно проверить свое здоровье в городских парках. Медицинская акция снова пройдет в эти выходные.

Бригады врачей будут работать в Волоколамске, Кашире, Истре, Люберцах, Химках, Серпухове и других городах Подмосковья. Желающим измерят давление, сделают анализ крови. При необходимости направят на более углубленное исследование в поликлинику.

Фото: Минздрав МО

Министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк напомнил, что акция будет проходить в течение всего лета. Жители смогут проверить здоровье между делом, гуляя на свежем воздухе в выходной день.

При себе нужно иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».

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