Сегодня 13:13 Акция по проверке здоровья пройдет в 34 парках Подмосковья в выходные Фото: Медиасток.рф
Акция по проверке здоровья в парках снова пройдет в Подмосковье в эти выходные. Выездные бригады врачей будут работать в 34 городских округах, в том числе в Можайске, Чехове, Серпухове, Талдоме и других.
Министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк напомнил, что выездные бригады врачей работают в парках с начала лета. Жители могут проверить свое здоровье во время прогулки, без посещения поликлиники. Результаты диагностики придут в личный кабинет на портале госуслуг «
Здоровье».
Ранее губернатор Подмосковья
Андрей Воробьев сообщил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.
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