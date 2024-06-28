Акция по проверке здоровья пройдет в 34 парках Подмосковья в выходные

Фото: Медиасток.рф

Акция по проверке здоровья в парках снова пройдет в Подмосковье в эти выходные. Выездные бригады врачей будут работать в 34 городских округах, в том числе в Можайске, Чехове, Серпухове, Талдоме и других.

Фото: Минздрав МО

Министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк напомнил, что выездные бригады врачей работают в парках с начала лета. Жители могут проверить свое здоровье во время прогулки, без посещения поликлиники. Результаты диагностики придут в личный кабинет на портале госуслуг «Здоровье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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