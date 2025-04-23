Акция по проверке технического состояния автомобилей пройдет в Воскресенске

С 21 по 27 апреля в городском округе Воскресенск состоится профилактическое мероприятие «Технический осмотр». Его цель — повысить уровень безопасности транспортных средств, следить за соблюдением законодательства в области техосмотра, а также усилить ответственность владельцев автомобилей, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за состояние подвижного состава.

Госавтоинспекция напоминает, что периодичность прохождения технического осмотра регулируется Федеральным Законом № 170-ФЗ от 01.07.2011 «О техническом осмотре». Также сотрудники полиции предупреждают о случаях мошенничества, связанных с продажей диагностических карт без фактического осмотра автомобиля. Такие карты могут быть аннулированы, что повлечет за собой проблемы для владельца транспортного средства.

Автовладельцам настоятельно рекомендуется проходить техосмотр только в проверенных пунктах и делать это своевременно.