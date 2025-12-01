Акция по профориентации прошла в школе Серебряных Прудов

Старшеклассникам Серебряных Прудов предоставилась возможность заглянуть в будущее и «примерить» на себя различные профессии. Школа имени Героя Советского Союза Чуйкова стала центром профориентационной акции.

«Это была не обычная серия лекций, а интерактивный диалог, где предприятия округа и вузы региона объединили усилия, чтобы представить живые кейсы и передовые технологии, которые уже сейчас формируют облик нашего мира. Особое внимание привлекла сфера агротехнологий», — сообщили в учебном заведении.

Представители агротехнологического университета продемонстрировали высокотехнологичную «умную» теплицу, управление которой осуществляется с обычного смартфона — система автоматически регулирует климат, полив и освещение, оптимизируя урожайность и минимизируя человеческий фактор.

Школьники также увидели в действии дроны с мультиспектральными камерами, способные анализировать состояние полей, выявлять заболевания растений, дефицит питательных веществ или необходимость полива на ранних стадиях.

Радиотехнический университет открыл школьникам мир 3D-сканирования и систем распознавания изображений, объясняя их широкое применение в промышленности, медицине, дизайне и даже обеспечении безопасности. Педагогический университет представил не только традиционные дисциплины, но и мастер-класс по созданию компьютерных игр — от идеи и сценария до кодирования и тестирования.

На интерактивных мастер-классах школьники смогли оценить качество молока с помощью экспресс-анализаторов, познакомиться с принципами работы автоматизированных систем кормления животных и попробовать себя в азах программирования.