Акция по профориентации для школьников прошла в библиотеке в Воскресенске

В Центральной библиотеке имени Инны Гофф провели мероприятие «Код профессии: от книги до пробирки» в рамках акции «ТрудоКвест». Ребятам рассказали о работе библиотекаря и профессиях химической отрасли.

Библиотекари поделились тонкостями своей работы: что входит в обязанности, чем она важна для общества, какими навыками нужно обладать. Школьники познакомились с книжными сокровищами: подержали в руках издания конца XIX века, полистали книги со шрифтом Брайля, узнали об электронных носителях и о том, как из хранителя знаний стать исследователем.

Акция помогала не только узнать о труде библиотекаря, но и сориентироваться в мире профессий. Поскольку Воскресенск — город химиков, отдельное внимание уделили химической отрасли. В рамках исторического часа «Метод Докторова» лектор Галина Васильчук рассказала о градообразующем предприятии «Воскресенские минеральные удобрения», его знаменитом директоре Николае Докторове и выдающихся химиках края.

Участники почувствовали себя настоящими учеными, исследуя виртуальную химию в VR-очках. А на мастер-классе в творческой мастерской они сделали закладки для книг в технике скрапбукинг. Акция объединила библиотекарей, специалистов и юных читателей и стала шагом к воспитанию уважения к труду.