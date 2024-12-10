Акция по профилактике ж/д безопасности стартовала в Подмосковье

Для повышения безопасности на ж/д транспорте и предотвращения происшествий, работники МЖД организовали профилактическую работу с гражданами, включая несовершеннолетних. В ее рамках в Подмосковье запустили акцию «Путь твоей безопасности», которая продлится до 19 декабря.

Особое беспокойство вызывает рост травм среди детей и подростков на объектах железнодорожной инфраструктуры, которые увеличились на 21% за 11 месяцев 2024 года. Основным нарушением среди несовершеннолетних остается хождение по путям в неустановленных местах — 22 случая. Также в три раза возросли случаи зацепинга: в 2024 году пострадали девять подростков, в то время как в прошлом году было всего три.

Перед зимними каникулами железнодорожники начали проводить разъяснительную работу в школах и детских учреждениях, особенно в тех, что находятся рядом с железнодорожными путями. В рамках профилактики проводятся мероприятия с видеороликами, буклетами и посещениями учебных центров МЖД, где дети на тренажерах знакомятся с работой машинистов и понимают, что поезд невозможно остановить мгновенно.