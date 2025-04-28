Акция по профилактике несчастных случаев на железной дороге прошла в Подмосковье

На железнодорожных станциях в 40 округах Подмосковья проходит акция «Сохрани себе жизнь». Пассажирам напоминают о правилах безопасности на железной дороге и раздают информационные листовки. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

«Ежегодно в преддверии майских праздников число пассажиров на железнодорожном транспорте возрастает. Вместе с этим растет и количество нарушений, совершаемых жителями и гостями региона. Для обеспечения безопасности волонтёры, представители Минтранса Подмосковья, администраций округов, транспортной полиции, ЦППК и РЖД проводят масштабную акцию по безопасности и напоминают пассажирам правила безопасности», — подчеркнул министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Чтобы предотвратить новые несчастные случаи, сотрудники администраций вместе с транспортной полицией ежедневно проводят профилактические рейды на станциях. С начала года на путях Московской области погибли 60 человек. Из них 26 трагедий случились на так называемых «опасных тропах», 22 — на пешеходных переходах и еще 12 — на платформах.

В ведомстве напомнили, чтобы обезопасить себя, не стоит отвлекаться на телефон и музыку в наушниках, лучше стоять за ограничительной линией на платформе и переходить пути только по переходам и на разрешающий сигнал.