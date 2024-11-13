Акция по профилактике нарушений на пешеходных переходах пройдет в Балашихе

Отдел Госавтоинспекции Балашихи с 11 по 17 ноября проводит профилактическое мероприятие «Пешеходный переход», направленное на снижение количества и тяжести дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов. В рамках этой акции автоинспекторы будут выявлять водителей, нарушающих правила проезда пешеходных переходов, а также пешеходов, переходящих проезжую часть в неустановленных местах.

Госавтоинспекция обращается к водителям с призывом соблюдать безопасную скорость и дистанцию, избегать резких маневров и быть особенно внимательными на перекрестках, во дворах, вблизи пешеходных переходов, детских образовательных учреждений и остановок общественного транспорта.

Пешеходам также напоминают о необходимости переходить дорогу только по пешеходным переходам и в местах с хорошей видимостью. Важно строго следовать сигналам светофоров и не выходить на проезжую часть, не убедившись в безопасности. В темное время суток и при плохой видимости рекомендуется использовать световозвращающие элементы на одежде.

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