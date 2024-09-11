Акция по профилактике ДТП прошла в Можайске

Акцию по профилактике дорожно-транспортных происшествий «Внимание, дети!» провели в Можайске. Волонтеры раздали информационные памятки и напомнили горожанам правила дорожного движения.

Акция прошла с участием детей и воспитанников «Можайского клуба волонтеров». Они обращались к прохожим и раздавали листовки с правилами дорожного движения.

Это уже не первое мероприятие в рамках акции «Внимание, дети!». Сотрудники Госавтоинспекции в Можайске, педагоги Детского дома и юные инспекторы дорожного движения провели занятие для учеников пятого класса школы № 2. Они организовали урок у пешеходного перехода вблизи образовательного учреждения и наглядно рассказали про правила безопасного поведения. Ученикам подарили тематические раскраски «Детям Подмосковья — безопасные дороги!».

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