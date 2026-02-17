Акция по профилактике детского травматизма прошла в Одинцове

Сотрудники Госавтоинспекции провели рейд вблизи школ и мест массового скопления жителей. Они проверяли, как водители перевозят юных пассажиров.

Дорожные полицейские останавливали машины, в салонах которых находились дети. С каждым автомобилистом проводили беседу о строгом соблюдении правил. Главный тезис разговора — безопасность ребенка в машине полностью лежит на водителе.

«Мы напоминаем, что за нарушение требований к перевозке детей предусмотрена административная ответственность. Ребенок должен находиться в специальном удерживающем устройстве», — рассказали в ведомстве.

Участникам рейда вручали наклейки «Ребенок в автомобиле» и тематические памятки с правилами дорожного движения. Акцию «Детское кресло» организовали, чтобы снизить риск травматизма среди несовершеннолетних пассажиров.