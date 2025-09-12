Акция по пристройству животных из приютов пройдет в Балашихе 13 сентября

Благотворительная акция по поиску новых хозяев для бездомных кошек и собак пройдет в парке имени Талалихина в Подольске 13 сентября. На ней проведут выставки, концерт и мастер-классы.

Как рассказали в региональном Минкультуры, акция направлена поиск нового дома для кошек и собак, которые находятся на частных передержках в приютах. Гости смогут познакомиться с подопечными фонда и найти себе пушистого друга, а также посетить выставку декоративных изделий и мастер-классы.

В ходе мероприятия в парке пройдет благотворительный концерт с участием вокальных студий.

«Это целый процесс: спасти, отправить на передержку, сдать анализы и найти новых хозяев. Каждая история уникальна. Благодаря нашему мероприятию мы надеемся, что многие из наших „хвостиков“ обретут дом. Я человек творческий, и идея провести подобную акцию в Подольске зрела давно. И вот мечта осуществилась», — сказала волонтер и организатор акции «Осенние лапки» Юлия Ганюченко.

Все собранные средства направят на оказание помощи животным через фонд «Огонь души».