Акция по приему вторсырья пройдет в Одинцове 28 июня

Жители Одинцовского городского округа смогут сдать более 40 видов отходов из списка «РеУтилизации» и получить за это бонусы от сети магазинов «ВкусВилл». Принести отсортированное вторсырье можно в пункты в поселке Дубки, Кубинке, Звенигороде и в поселке Часцы.

Традиционно на всех площадках будут дежурить волонтеры, которые помогут правильно подготовить отходы к сдаче. Собранное вторсырье отправят на переработку, что позволит снизить нагрузку на окружающую среду.

Особый стимул для участников — бонусные баллы от сети магазинов «ВкусВилл», которые можно потратить на покупки или перевести на благотворительность. Такая акция не только помогает сделать муниципалитет чище, но и поощряет экологически ответственное поведение жителей.

Организаторы приглашают всех желающих внести вклад в сохранение природы родного края.