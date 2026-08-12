Акция по правилам дорожного движения прошла в Подольске

На профилактической акции, которая прошла на улице Бородинской в микрорайоне Кутузово, активисты раздали прохожим памятки с призывами быть внимательнее на дорогах. Мероприятие «Правила дорожного движения — закон жизни!» провели члены регионального движения «Волонтеры Подмосковья» совместно с активистами молодежной общественной организации «Подольский Союз Молодежи».

В тематических памятках собраны ключевые правила для пешеходов и пассажиров. Волонтеры напоминали, как важно переходить дорогу только на зеленый сигнал светофора и исключительно по пешеходным переходам, использовать светоотражающие элементы в темное время суток и всегда пристегиваться ремнем безопасности в автомобиле.

Кроме того, молодые люди обратили внимание велосипедистов на необходимость спешиваться при пересечении проезжей части по «зебре».