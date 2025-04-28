Акция по посадке сирени в честь юбилея Победы прошла в Дубне

Мероприятие под названием «Весна Победы» состоялось в зеленой зоне Менделеевской набережной. В нем приняли участие выпускники Московского областного физико-математического лицея имени Кадышевского.

Ученики трех выпускных классов посадили аллею сирени в знак памяти об участниках Великой Отечественной войны. Ребята вместе с родителями тщательно выбирали сорта растения. Школьники посадили 45 кустов пышной бело-розовой «Красавицы Москвы» и яркой пурпурной «Красной Москвы».

Директор лицея Юрий Курлапов рассказал, что в мае–июне 1945 года солдат-победителей встречали сиренью. Кустами украшали целые эшелоны. «Для Дубны сирень — любимое растение. Начиная с усадьбы Вяземских, 200 лет мы украшаем город сиренью», — пояснил он.

Одна из участниц акции Вероника Лабудева поделилась, что два куста сирени посадила в честь своего дедушки Сергея Чижова, который погиб в Сталинградской битве.

Глава Дубны Максим Тихомиров отметил, что жители наукограда поддерживают традицию высаживать деревья и кустарники на улицах, в парках и скверах. Он напомнил, что 2 мая состоится акция «Сад памяти», приуроченная к 80-летию Победы.