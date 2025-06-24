Акция по посадке дубов прошла в Данковском лесничестве в Серпухове

Проект «Будущее Земли зависит от тебя!» реализуется в округе членами общественного экологического движения «Подари Земле сад». В рамках акции участники посадили молодые дубы на территории Данковского участкового лесничества вблизи местечка Карпова Поляна.

Активисты экологического движения под руководством Александры Хоменко вместе с детьми, подростками и молодежью выращивают в горшочках деревья из семян, а потом переносят их в природные условия.

Заместитель директора филиала «Русский лес» ГАУ МО «Мособллес», лесничий Сергей Агеев рассказал, что на этот раз участники акции по лесовосстановлению привезли на выбранную ими поляну новые деревца, чтобы дополнить ранее сделанные посадки. Активисты планируют регулярно приезжать на место, чтобы наблюдать за ростом деревьев и скашивать траву, приобщая детей к общественно полезному труду в игровой форме.

В 2021 году участники проекта уже проводили в лесничестве посадку деревьев в рамках акции «Лес Победы», а теперь ухаживают за ними и наблюдают, как они растут.