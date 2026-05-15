Акция по посадке деревьев прошла на площади Свободы в Наро-Фоминске

Масштабное обновление центральной части города завершается в Наро-Фоминске. В рамках комплексного благоустройства на площади Свободы посадили новые деревья.

Сразу после того, как была расширена пешеходная зона и уложена новая брусчатка, специалисты приступили к работам по озеленению. Устойчивые сорта крупномеров гармонично дополнили обновленный прогулочный маршрут. Деревья будут защищать пешеходов от дорожного шума и пыли, сформировав единый зеленый каркас исторического центра.

Начальник территориального управления Наро-Фоминск Евгений Клюшкин отметил, что высадка деревьев стала финальным штрихом в благоустройстве улицы и долгосрочной инвестицией в экологию и комфорт городской среды.

«Наша главная цель — сделать центр города зеленым, уютным и максимально удобным для ежедневных прогулок жителей и гостей», —сказал Евгений Клюшкин.