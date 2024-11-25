Акция по поддержке юных пациентов больниц началась в Красногорске

В городском округе Красногорск стартовала благотворительная акция «Коробка храбрости», организованная региональным отделением партии «Единая Россия». Цель этой инициативы — подарить радость детям, которые проходят длительное лечение в медицинских учреждениях.

В рамках акции жители могут передать игрушки, конструкторы, книги и другие подарки, которые будут направлены в больницы и хосписы. Для удобства участников в Красногорске установлены специальные пункты сбора. Общественная приемная партии «Единая Россия» на Лесной, 9, администрация округа на Ленина, 4 и КДК «Мечта» на Школьной улице, 2.

Акция продлится до 5 декабря, и каждый желающий может присоединиться. Достаточно привезти подарок в одну из указанных точек. Организаторы напоминают, что в соответствии с санитарными нормами принимаются только новые вещи в оригинальной упаковке.

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