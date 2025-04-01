Акция по переработке шин началась в Подмосковье

Экологическая акция «Сдай шины на Мегабак» стартовала в Подмосковье. До 11 мая каждый владелец автомобиля может отправить старые покрышки на переработку. Акцию организовало Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

«В этом году погода позволила автолюбителям немного раньше приступить к смене резины. Уже фиксируем на контейнерных площадках региона факты сброса шин. Акция, в свою очередь, ежесезонно позволяет минимизировать число навалов, а также приобщает жителей к экономике замкнутого цикла», — сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Владислав Мурашов.

Переработка автопокрышек — многоступенчатый процесс. Сначала шины измельчают в крошку, которую используют для покрытия на детских и спортивных площадках. Чтобы принять участие в акции, необходимо сдать шины в одном из пунктов, а также сделать креативное фото и опубликовать его «ВКонтакте» с хештегом #сдалшинынаМегабак.

Победитель конкурса получит 20 тысяч рублей, серебряный призер — 15 тысяч, а бронзовый — десять тысяч рублей.