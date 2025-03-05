Акция по переработке отходов прошла в Раменском

В округе состоялась акция, направленная на популяризацию раздельного сбора отходов и бережное отношение к окружающей среде. Результатом совместных усилий жителей округа стал сбор 40 килограммов макулатуры, которые будут направлены на переработку.

Особую активность в ходе проведения акции проявили воспитанники различных творческих объединений округа, таких как «Умники и умницы», «Креативная лаборатория», «Былина», «Совенок-грамотейка», «Веселые звуки» и «Веселая капель». Поддержку инициативе оказали и педагоги этих коллективов.

Организаторы подчеркнули, что участие в подобных мероприятиях позволяет не только снизить нагрузку на свалки, но и способствует повышению экологической осведомленности среди молодежи, а также формированию у подрастающего поколения ответственного отношения к окружающей среде.