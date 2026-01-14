Акция по переработке новогодних елок началась в Коломне

С 12 января коломенцы могут сдать новогодние ели на переработку. Акция продлится до 8 февраля и поможет превратить хвою в полезные материалы.

Площадка «Мегабак» на улице Луговой уже не первый год участвует в областном проекте. Сюда можно принести ели, сосны, пихты и даже лапник — главное, чтобы на деревьях не было украшений, гирлянд или пленки.

«Выбрасывать ели в обычные контейнеры — ошибка. Они забивают баки и мешают вывозу другого мусора. Наша площадка принимает деревья бесплатно, чтобы дать им новую жизнь», — пояснили организаторы акции.

Собранные деревья отправятся на переработку. Из них сделают компост для садоводов, щепу для дорожек и мульчу для растений.

Привезти дерево могут как жители, так и коммунальные службы, которые собирают их на дворовых площадках.