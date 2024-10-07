Акция по переработке изношенных покрышек стартовала в Котельниках

В Котельниках началась экологическая акция «Сдай старые шины на Мегабак», предоставляющая жителям возможность преобразовать изношенные покрышки в полезные материалы. Переработанная резина будет использована для создания травмобезопасных оснований для детских и спортивных площадок, а металлический корд отправится в металлургию.

Эта инновационная инициатива поддерживает проект «Мегабак», который реализуется с 2019 года в рамках национального проекта «Экология» под руководством губернатора Московской области Андрея Воробьева. Основная цель акции — освободить придомовые контейнерные площадки от крупногабаритных отходов и вернуть ресурсы во вторичный оборот.

Жители Котельников могут сдать старые покрышки по адресу: Котельники, Коммерческий проезд, 1. Пункт приема работает со вторника по воскресенье с 9:00 до 18:00.

Организаторы акции призывают всех жителей принять активное участие в этом важном экологическом проекте, который способствует улучшению экологической обстановки и развитию устойчивой экономики.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».