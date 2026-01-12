Акция по переработке елок началась в Солнечногорске

С 12 января жители городского округа Солнечногорск получили возможность сдать использованные живые новогодние деревья на переработку. В муниципалитете, как и на всей территории Подмосковья, начала работу областная акция «Сдай на переработку и елки, и иголки!». Принять участие в акции можно до 8 февраля.

Ветви елок будут доставлены на животноводческие фермы и в зоопарки для изготовления кормов, а стволы измельчат в щепу и используют для компоста, который применят при высадке молодых растений.

«Главное условие участия — отсутствие декораций вроде гирлянд, мишуры и фольги. Отмечу, что мероприятие организуется для того, чтобы предотвратить навалы сезонных крупногабаритных отходов на придомовых контейнерных площадках и увеличить объемов вторичного сырья», — отметил заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

В этом году на территории муниципалитета действует пункт приема по адресу: городской округ Солнечногорск, улица Школьная, вблизи дома № 8, площадка «Мегабак». Полный перечень других мест сбора размещен на интерактивной карте.