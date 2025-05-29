Акция по ПДД ко Дню защиты детей прошла в Одинцове

Сотрудники Госавтоинспекции Одинцова в преддверии Дня защиты детей организовали увлекательное мероприятие для воспитанников детского сада — «Правила знай и соблюдай». Малыши отправились в игровое путешествие по правилам дорожного движения.

Акция прошла в интерактивном формате: дети участвовали в веселых играх и викторинах, которые помогали лучше понять, как правильно вести себя на улице. Ребята из отряда юных инспекторов движения «Светофор» весело и доступно рассказали о том, где разрешено переходить дорогу, и почему нельзя играть рядом с проезжей частью. Особое внимание уделили использованию световозвращающих элементов, незаменимых помощников в темное время суток.

Дошкольники узнали, какие скрытые опасности могут подстерегать пешеходов и как распознать так называемые «дорожные ловушки».

Завершилось мероприятие раздачей подарков — каждому малышу вручили светящиеся аксессуары и сладкие угощения.