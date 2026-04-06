Акция по очистке берегов водоемов пройдет в Одинцове

Жителей Одинцовского округа зовут 24 апреля с 10:00 до 12:00 помочь убрать мусор на берегах 17 водоемов. Акция «Вода России» проходит, чтобы сделать природу чище и приятнее для отдыха.

Участников ждут на реке Малая Вяземка в Жаворонках, у водохранилища Тросна в Кубинке, на берегах Москвы-реки в Троицком и Успенском, а также в поселке горбольницы № 45. В Звенигороде работы пройдут у улицы Депутатской и рядом с Мясиной горой.

К уборке подключат и другие территории. Волонтеров примут на реке Саминка в Барвихе, на Большой Вяземке в Больших Вяземах и Голицыно, у Нижнего Голицынского пруда, а также на Супоневском пруду в деревне Супонево. В список включены каскад прудов на реке Ликова в Осоргино, приток реки Халява и русловый пруд во Введенском, Старогородковский пруд на реке Сетунь, река Душилец в Лайкове и река Захаровка в поселке Летний Отдых.

Координаты всех точек сбора заранее опубликованы на сайте администрации округа. Это позволит участникам быстро найти нужное место.

«Мы рассчитываем, что к акции присоединится как можно больше жителей. Чистые берега — это вклад каждого в сохранение природы», — отметили организаторы.