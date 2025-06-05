Акция по очистке берегов реки Баньки пройдет в Красногорске 6 июня

Городской округ Красногорск вновь примет участие во всероссийской акции по очистке берегов водоемов «Вода России», также известной как «Берег добрых дел». Ее организатором выступает Министерство природных ресурсов и экологии РФ в рамках федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие».

В этот раз мероприятие пройдет 6 июня на берегу реки Баньки. Сбор волонтеров и выдача необходимого инвентаря начнутся в 15:00 по адресу: Оптический проезд, дом 2. Присоединиться к акции и помочь в сохранении водных ресурсов приглашаются все желающие.

Отметим, что в ходе майской акции «Вода России» на берегах реки Сходня в Красногорске было собрано свыше 20 кубометров мусора.

Эта всероссийская инициатива, стартовавшая в 2014 году, направлена на повышение экологической осведомленности населения и привлечение внимания общественности, особенно молодежи, к защите и улучшению состояния водных объектов. С каждым годом акция охватывает все больше регионов страны.