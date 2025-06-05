Акция по очистке берегов реки Баньки пройдет в Красногорске 6 июня

Фото: Администрация городского округа Красногорск

Городской округ Красногорск вновь примет участие во всероссийской акции по очистке берегов водоемов «Вода России», также известной как «Берег добрых дел». Ее организатором выступает Министерство природных ресурсов и экологии РФ в рамках федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие».

В этот раз мероприятие пройдет 6 июня на берегу реки Баньки. Сбор волонтеров и выдача необходимого инвентаря начнутся в 15:00 по адресу: Оптический проезд, дом 2. Присоединиться к акции и помочь в сохранении водных ресурсов приглашаются все желающие.

Отметим, что в ходе майской акции «Вода России» на берегах реки Сходня в Красногорске было собрано свыше 20 кубометров мусора.

Эта всероссийская инициатива, стартовавшая в 2014 году, направлена на повышение экологической осведомленности населения и привлечение внимания общественности, особенно молодежи, к защите и улучшению состояния водных объектов. С каждым годом акция охватывает все больше регионов страны.

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