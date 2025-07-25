Акция по очистке берегов двух водоемов прошла в Коломне

Жители городского округа присоединились к всероссийскому экологическому мероприятию «Вода России». В рамках акции участники привели в порядок прибрежные территории рек Костерки вблизи одноименного СНТ и Оки возле села Акатьево.

В уборке участвовали представители администрации городского округа, совета депутатов и общественной палаты муниципалитета, активисты и неравнодушные жители Коломны.

Общими усилиями было собрано 5 кубометров мусора. На реке Костерка освободили 30 метров береговой полосы от упавших деревьев, покосили траву, убрали бытовые отходы. Объем древесины составил 40 кубометров. В Акатьевском затоне от мусора и веток очистили 650 метров берега. Весь мусор оперативно вывезли сотрудники учреждения «Спецавтохозяйство».

Всероссийская акция по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» проводится по инициативе Министерства природы РФ в рамках реализации президентского проекта «Экологическое благополучие».