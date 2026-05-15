Акция по очистке берега прошла в Луховицах

В седьмом карьере муниципального округа Луховицы успешно прошла традиционная акция «Вода России». Мероприятие организовали в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» и приурочили к началу купального сезона.

Как сообщила главный эксперт отдела благоустройства, экологии и муниципального контроля администрации муниципального округа Луховицы Полина Михайловна Крылова, в уборке приняли участие сотрудники «Транснефть ДиАскан», представители администрации и неравнодушные граждане.

В администрации подчеркнули важность ответственного отношения к чистоте и призвали жителей убирать мусор за собой. Следующие акции запланированы на 27 мая на пляже в поселке Белоомут и на 5 июня на Первом карьере. Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к уборке водоемов.