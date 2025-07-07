Акция по обследованию сердечно-сосудистой системы прошла в Дубне
Мероприятие под названием «Слушай сердце — живи дольше» организовали ко Дню кардиолога специалисты ФБУЗ МСЧ № 9 ФМБА России. Жители Дубны и соседних городов смогли пройти экспресс-обследование сердечно-сосудистой системы.
В этот день работали два кабинета функциональной диагностики, где делали электрокардиограмму, два врача функциональной диагностики проводили УЗИ-исследования, а сосудистый хирург давал консультации. Пять кардиологов принимали пациентов и выступали с лекциями о здоровье сердца. Посетителей угощали отваром шиповника, яблоками и булочками от шеф-повара.
За несколько часов обследование сердечно-сосудистой системы прошли 108 человек. Врач-кардиолог Татьяна Блинова рассказала, что наиболее часто у пациентов диагностируют ишемическую болезнь сердца, артериальную гипертензию и жизнеугрожающую аритмию.
Глава Дубны Максим Тихомиров поблагодарил сотрудников медико-санитарной части№ 9 за большую профилактическую работу, которую они проводят для сохранения здоровья жителей наукограда.