Акция по обследованию сердечно-сосудистой системы прошла в Дубне

В этот день работали два кабинета функциональной диагностики, где делали электрокардиограмму, два врача функциональной диагностики проводили УЗИ-исследования, а сосудистый хирург давал консультации. Пять кардиологов принимали пациентов и выступали с лекциями о здоровье сердца. Посетителей угощали отваром шиповника, яблоками и булочками от шеф-повара.

За несколько часов обследование сердечно-сосудистой системы прошли 108 человек. Врач-кардиолог Татьяна Блинова рассказала, что наиболее часто у пациентов диагностируют ишемическую болезнь сердца, артериальную гипертензию и жизнеугрожающую аритмию.

Глава Дубны Максим Тихомиров поблагодарил сотрудников медико-санитарной части№ 9 за большую профилактическую работу, которую они проводят для сохранения здоровья жителей наукограда.