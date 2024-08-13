Акция по обмену книгами началась в парке «Фабричный пруд» в Реутове

В шкаф в парке «Фабричный пруд» жители Реутова несут книги. Там стартовала акция, на который люди могут обменяться печатной литературой различных жанров.

Акция позволяет жителям взять книги для чтения бесплатно, обмениваться ими или пополнить коллекцию произведениями, принесенными с собой.

Книгообмен только стартовал, а шкаф в парке Реутова уже заполнился более чем наполовину. Здесь есть отечественная и зарубежная классика, детективы, сказки для детей и научная литература. Книги уже распределили по жанрам. Выбрать свою помогают волонтеры.

Получить книгу можно в любой день.

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