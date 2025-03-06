Акция по обеспечению безопасности на железной дороге прошла в 40 округах Подмосковья 6 марта. Волонтеры и представители регионального Минтранса напомнили пассажирам о правилах пребывания на ж/д объектах и поздравили женщин с наступающим праздником, подарив им цветы.

Сотрудники Минтранса, администраций округов, транспортной полиции, ЦППК и РЖД напомнили жителям правила безопасности, а также подарили цветы пассажиркам.

В ведомстве напомнили, что с начала этого года на путях погибли 38 человек — большинство из них пренебрегали рекомендациями.

«В связи с увеличением числа смертельных случаев специалисты стали чаще проводить подобные акции на станциях Подмосковья. В этом году акция „Сохрани себе жизнь“ проходит уже в третий раз», — рассказали в министерстве.

Для предотвращения несчастных случаев в Подмосковье регулярно проводят рейды. Всего с начала года прошло 1,2 тысячи таких мероприятий.

Кроме того, в регионе ремонтируют и строит новые пешеходные переходы, устанавливают камеры и многое другое.

Жителей призвали переходить пути только в обустроенных местах, не отвлекаться на телефон и не прыгать с платформ.