Акция по донорству крови пройдет во Дворце спорта в Видном 3 июля

В Ленинском городском округе 3 июля состоится очередная донорская акция, которая даст возможность всем желающим принять участие в благородном деле и помочь спасти чью-то жизнь. Сдать кровь можно будет с 9:00 до 12:00 во Дворце спорта «Видное» на улице Олимпийская, 4.

В преддверии акции важно подготовиться: нужно пить больше жидкости, хорошо выспаться и избегать жирной и острой пищи. Возрастные ограничения для участия — 18 лет и старше, необходимо иметь при себе паспорт. Также всем донорам предоставляется справка-освобождение от работы на два дня и денежная компенсация на питание.

По словам пресс-службы главы округа Станислава Каторова, каждый год в Ленинском округе проводится около 10 таких акций, и только за текущий год уже собрано более 200 литров крови.

Записаться на участие в можно по телефонам: +7 906 759-15-99, +7 (926) 024-91-11.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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